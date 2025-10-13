"Безнадежность в воздухе": перехват ГУР показал апатию жителей белгородщины из-за ударов и дронов
Киев • УНН
Главное управление разведки перехватило разговор жительницы белгородской области, которая рассказывает о страхах и отчаянии из-за многочисленных запусков ударных дронов. Местное население привыкло к постоянной угрозе и опасается за собственные дома и жизни.
Главное управление разведки сообщает о перехваченном разговоре жительницы белгородской области, которая описывает повседневные страхи и отчаяние на приграничье после многочисленных запусков ударных дронов. Разговор фиксирует растущую депрессию среди местного населения из-за войны, развязанной кремлем. ГУР перехватило этот разговор, сообщает УНН.
Детали
Украинские разведчики опубликовали перехват разговора жительницы белгородщины, в котором она с болью рассказывает о новой "нормальности" на приграничье – ночи и дни, наполненные запуском ударных дронов и неуверенностью в завтрашнем дне.
Опоздала я, короче, а их прямо десятками где-то запускали. Представляешь себе?! Смотрю: летит, и куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен
В разговоре заметны усталость и апатия – люди уже привыкли к постоянной угрозе и боятся за собственные дома и жизни.
День прожил и слава тебе, господи. Вот так теперь у нас получается. Дожили – вот до чего, молодцы
