Без танків та важкої бронетехніки: британська розвідка пояснила, про що свідчить "парад перемоги" у москві

У зв'язку з масштабними втратами в Україні, росія не змогла використати парад з нагоди 9 травня для "демонстрації військової сили". Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

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У відомстві відзначили, що навіть традиційний "парад перемоги" цьогоріч відбувся не у всіх містах рф. Зокрема, у 24 містах, переважно у прикордонних з Україною регіонах, відмовились від урочистостей на 9 травня. Торік від парадів відмовились лише у 21 місті.

Хоча проліт літаків над Москвою відновили, і в ньому взяли участь дев'ять винищувачів СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, парад зменшили у масштабах: під час нього представили менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами - наголошують британські аналітики.

Зазначається, що з 30 підрозділів на параді понад дві третини були представлені військовими академіями, молодіжними та ветеранськими організаціями. Крім того, були присутні підрозділи внутрішньої безпеки та служби з надзвичайних ситуацій.

Аналітики також вказують, що росія спромоглась виставити на парад понад 60 одиниць військової техніки, але цьогоріч не було ані важкої бронетехніки, ані гусеничної військової техніки.

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Водночас єдиним бойовим танком, що побачили на заході, був один церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад. На тлі цього, британська розвідка нагадує, що у параді 2020 року брали участь 20 бойових танків.

Зважаючи на значні втрати російського особового складу та техніки внаслідок війни в Україні, рф не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили - підсумували у Міноборони Британії.

Нагадаємо

Цьогоріч на параді до дня перемоги в росії був лише один танк - Т34 часів Другої світової війни.

Також на заході були присутні президенти п'яти країн СНД – білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, а також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.