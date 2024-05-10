Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

В связи с масштабными потерями в Украине, россия не смогла использовать парад по случаю 9 мая для "демонстрации военной силы". Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что даже традиционный "парад победы" в этом году состоялся не во всех городах РФ. В частности, в 24 городах, преимущественно в приграничных с Украиной регионах, отказались от торжеств на 9 мая. В прошлом году от парадов отказались только в 21 городе.

Хотя пролет самолетов над Москвой возобновили, и в нем приняли участие девять истребителей СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25, парад уменьшили в масштабах: во время него представили меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами - отмечают британские аналитики.

Отмечается, что из 30 подразделений на параде более двух третей были представлены военными академиями, молодежными и ветеранскими организациями. Кроме того, присутствовали подразделения внутренней безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям.

Аналитики также указывают, что Россия смогла выставить на парад более 60 единиц военной техники, но в этом году не было ни тяжелой бронетехники, ни гусеничной военной техники.

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В то же время единственным боевым танком, который увидели на мероприятии, был один церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад. На фоне этого, британская разведка напоминает, что в параде 2020 года участвовали 20 боевых танков.

Учитывая значительные потери российского личного состава и техники в результате войны в Украине, рф не имела возможности использовать парады для демонстрации военной силы - подытожили в Минобороны Британии.

Напомним

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк - Т34 времен Второй мировой войны.

Также на мероприятии присутствовали президенты пяти стран СНГ - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.