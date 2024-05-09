По случаю 9 мая: Эстония вывесила на границе с рф плакат с подписью "путин - военный преступник"

По случаю 9 мая, когда в россии празднуют "день победы", эстонцы вывесили на границе с рф плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин - военный преступник"). Об этом пишет эстонский вещатель ERR, передает УНН.

Детали

В издании пояснили, что граница между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат размещен на стене замка, которая выходит на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории российской федерации.

Также накануне на стене Нарвского замка, направленной в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского союза, Эстонии и Украины. Кроме этого, вывешен большой плакат со словами - "Европа начинается с нас".

Отмечается, что инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожающей работе", которую российский режим проводит на территории Украины.

Дополнение

Впервые плакат "путин - военный преступник" был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели. В этом году плакат провисит один день.

Напомним

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк - Т34 времен Второй мировой войны.

Также на мероприятии присутствовали президенты пяти стран СНГ - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.