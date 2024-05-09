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З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"

З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"

Київ • УНН

 • 37062 перегляди

У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.

З нагоди 9 травня, коли в росії святкують "день перемоги", естонці вивісили на кордоні з рф плакат з написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець"). Про це пише  естонський мовник ERR, передає УНН.  

Деталі 

У виданні пояснили, що кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. Плакат розміщений на стіні замку, яка виходить на Івангородську фортецю, розташовану вже на території російської федерації.

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Також напередодні  на стіні Нарвського замку, що спрямована у бік сусідньої росії, були вивішені прапори Європейського союзу, Естонії та України. Крім цього, вивішений великий плакат зі словами – "Європа починається з нас".

Зазначається, що ініціатором інсталяції є Міністерство культури Естонії. За його оцінкою, плакати мають нагадати східним сусідам про ту "знищувальну роботу", яку російський режим проводить на території України.

Доповнення

Вперше плакат "путін – воєнний злочинець" був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію у місті, провисів там близько тижня. Цього року плакат провисить один день.

Нагадаємо

Цьогоріч на параді до дня перемоги в росії був лише один танк - Т34 часів Другої світової війни. 

Також на заході були присутні президенти п'яти країн СНД – білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, а також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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