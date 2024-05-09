"Парад перемоги" в москві: був лише один танк, путін заявляв про "важкий період"
Київ • УНН
Цього року на параді до дня перемоги в росії був лише один танк, що свідчить про відволікання значних військових ресурсів країни на війну, що триває в Україні.
Цього року на параді перемоги в росії було представлено лише один танк, повідомляє Sky News, пише УНН.
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"Щороку москва огортається патріотичною виставою до дня перемоги - відзначення перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Сьогодні виповнюється 79 років, і путін виступив на параді на Червоній площі, намагаючись розповісти про військовий потенціал своєї країни в промові, орієнтованій як на іноземну аудиторію, так і на внутрішню", - пие видання.
Як зазначає видання, путін використав свою промову на честь цьогорічного дня перемоги, "щоб спробувати попередити, що російські бойові сили "завжди готові", але визнав, що країна переживає "важкий період".
"На параді в москві протягом усього показу був лише один танк, на тлі того, як країна продовжує виділяти значну вогневу міць та ресурси на війну в Україні. Єдиним, як і минулого року, був танк Т34 часів Другої світової війни", - вказує видання.
Глава кремля, як зазначається, також заявив, що ядерні сили росії завжди знаходяться в бойовій готовності.
Вказано, що він також використав цю промову, "щоб надіслати повідомлення російським військам, які воюють в Україні".
РосЗМІ повідомляли, що на заході були присутні президенти п'яти країн СНД – білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, а також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.
Тим часом у москві був снігопад. Температура повітря - всього один градус вище нуля.
"Парад перемоги": хто зі світових лідерів прибуде до москви на 9 травня 06.05.24, 18:49 • 24274 перегляди