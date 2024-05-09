"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

В этом году на параде победы в россии был представлен только один танк, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Каждый год москва окутывается патриотическим спектаклем ко дню победы - празднованию победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Сегодня исполняется 79 лет, и путин выступил на параде на Красной площади, пытаясь рассказать о военном потенциале своей страны в речи, ориентированной как на иностранную аудиторию, так и на внутреннюю", - пишет издание.

Как отмечает издание, путин использовал свою речь в честь нынешнего дня победы, "чтобы попытаться предупредить, что российские боевые силы "всегда готовы", но признал, что страна переживает "трудный период".

"На параде в москве в течение всего показа был только один танк, на фоне того, как страна продолжает выделять значительную огневую мощь и ресурсы на войну в Украине. Единственным, как и в прошлом году, был танк Т34 времен Второй мировой войны", - указывает издание.

Глава кремля, как отмечается, также заявил, что ядерные силы россии всегда находятся в боевой готовности.

Указано, что он также использовал эту речь, "чтобы отправить сообщение российским воюющим в Украине войскам".

РосСМИ сообщали, что на мероприятии присутствовали президенты пяти стран СНГ – беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Тем временем в москве был снегопад. Температура воздуха – всего один градус выше нуля.

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