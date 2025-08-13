Берлін надасть "секретний поверх" канцелярії для віртуальних переговорів європейських лідерів, Трампа та Зеленського - ЗМІ

Для конференції європейських лідерів в урядовому будинку німецького канцлера буде використано четвертий поверх, який вважається "секретним". Саме там розташована безпечна кімната без вікон, у якій мобільні телефони не працюватимуть. Усі глави урядів будуть пов'язані через строго облаштовані монітори.

Передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Віртуальний саміт канцлера ФРН Фрідріха Мерца може бути перехоплена російськими шпигунами. Щоб цього не сталося, захід, в якому прийме участь через конференц-дзвінок президент України Володимир Зеленський буде проведено у ізольованому "шумозахисному" приміщенні - це так звана "секретна" кімната, що розташована на 4-му поверсі будівлі німецької канцелярії.

Ключові виимоги:

усі учасники повинні здати свої мобільні телефони до початку зустрічі в Канцелярії;

навіть перекладачам заборонено перебувати в ситуаційному центрі – всі розмовляють англійською.

Усе конфіденційно! Але в кімнаті також будуть присутні найближчі радники канцлера Німеччини Мерца та президента України Зеленського.

Як зазначається, очільник уряду ФРН сподівається, що відповідна розмова, до якої також приєднається президент США Трамп, стане нагодою вплинути на переговори останнього з очільником кремля путіним у п'ятницю.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.

УНН повідомляв, що ідея віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором володимиром путіним полягає в тому, що Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть, зобов'язавши Трампа дотримуватися її.