Ексклюзив
12:02 • 7178 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 17560 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 35078 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 22924 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 39561 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 24215 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 51705 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32697 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 66954 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83609 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Публікації
Ексклюзиви
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Brent
MIM-104 Patriot
Мі-8
Truth Social
The New York Times

Берлін надасть "секретний поверх" канцелярії для віртуальних переговорів європейських лідерів, Трампа та Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Німеччина облаштувала "секретну кімнату" без вікон для віртуального саміту європейських лідерів, щоб уникнути втручання. Усі учасники здають телефони, а перекладачі не допускаються.

Берлін надасть "секретний поверх" канцелярії для віртуальних переговорів європейських лідерів, Трампа та Зеленського - ЗМІ

Для конференції європейських лідерів в урядовому будинку німецького канцлера буде використано четвертий поверх, який вважається "секретним". Саме там розташована безпечна кімната без вікон, у якій мобільні телефони не працюватимуть. Усі глави урядів будуть пов'язані через строго облаштовані монітори.

Передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Віртуальний саміт канцлера ФРН Фрідріха Мерца може бути перехоплена російськими шпигунами. Щоб цього не сталося, захід, в якому прийме участь через конференц-дзвінок президент України Володимир Зеленський буде проведено у ізольованому "шумозахисному" приміщенні - це так звана "секретна" кімната, що розташована на 4-му поверсі будівлі німецької канцелярії.

Ключові виимоги:

  • усі учасники повинні здати свої мобільні телефони до початку зустрічі в Канцелярії;
    • навіть перекладачам заборонено перебувати в ситуаційному центрі – всі розмовляють англійською.

      Усе конфіденційно! Але в кімнаті також будуть присутні найближчі радники канцлера Німеччини Мерца та президента України Зеленського.  

      Як зазначається, очільник уряду ФРН сподівається, що відповідна розмова, до якої також приєднається президент США Трамп, стане нагодою вплинути на переговори останнього з очільником кремля путіним у п'ятницю.

      Нагадаємо

      Президент Володимир Зеленський сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом. 

      УНН повідомляв, що ідея віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором володимиром путіним полягає в тому, що Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть, зобов'язавши Трампа дотримуватися її.

      Ігор Тележніков

      Політика
      НАТО
      Дональд Трамп
      Німеччина
      Володимир Зеленський
      Україна
      Берлін