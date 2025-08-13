Берлин предоставит «секретный этаж» канцелярии для виртуальных переговоров европейских лидеров, Трампа и Зеленского – СМИ

Для конференции европейских лидеров в правительственном здании немецкого канцлера будет использован четвертый этаж, который считается "секретным". Именно там расположена безопасная комната без окон, в которой мобильные телефоны не будут работать. Все главы правительств будут связаны через строго оборудованные мониторы.

Передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Виртуальный саммит канцлера ФРГ Фридриха Мерца может быть перехвачен российскими шпионами. Чтобы этого не произошло, мероприятие, в котором примет участие через конференц-звонок президент Украины Владимир Зеленский, будет проведено в изолированном "шумозащитном" помещении - это так называемая "секретная" комната, расположенная на 4-м этаже здания немецкой канцелярии.

Ключевые требования:

все участники должны сдать свои мобильные телефоны до начала встречи в Канцелярии;

даже переводчикам запрещено находиться в ситуационном центре – все разговаривают на английском.

Все конфиденциально! Но в комнате также будут присутствовать ближайшие советники канцлера Германии Мерца и президента Украины Зеленского.

Как отмечается, глава правительства ФРГ надеется, что соответствующий разговор, к которому также присоединится президент США Трамп, станет возможностью повлиять на переговоры последнего с главой кремля путиным в пятницу.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом.

УНН сообщал, что идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться ее.