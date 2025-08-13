Берлин предоставит «секретный этаж» канцелярии для виртуальных переговоров европейских лидеров, Трампа и Зеленского – СМИ

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
12:02 • 7282 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 17658 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 35224 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 23008 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 39708 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 51789 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32716 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 67011 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83617 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52854 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
39%
756мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 45555 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 24734 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 8308 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 32925 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 12931 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 35211 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 39691 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 51776 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 67002 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 42604 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 3188 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 24764 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 45587 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 24030 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 31517 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Ми-8
Truth Social
Нью-Йорк Таймс

Берлин предоставит «секретный этаж» канцелярии для виртуальных переговоров европейских лидеров, Трампа и Зеленского – СМИ

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Германия оборудовала «секретную комнату» без окон для виртуального саммита европейских лидеров, чтобы избежать вмешательства. Все участники сдают телефоны, а переводчики не допускаются.

Берлин предоставит «секретный этаж» канцелярии для виртуальных переговоров европейских лидеров, Трампа и Зеленского – СМИ

Для конференции европейских лидеров в правительственном здании немецкого канцлера будет использован четвертый этаж, который считается "секретным". Именно там расположена безопасная комната без окон, в которой мобильные телефоны не будут работать. Все главы правительств будут связаны через строго оборудованные мониторы.

Передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Виртуальный саммит канцлера ФРГ Фридриха Мерца может быть перехвачен российскими шпионами. Чтобы этого не произошло, мероприятие, в котором примет участие через конференц-звонок президент Украины Владимир Зеленский, будет проведено в изолированном "шумозащитном" помещении - это так называемая "секретная" комната, расположенная на 4-м этаже здания немецкой канцелярии.

Ключевые требования:

  • все участники должны сдать свои мобильные телефоны до начала встречи в Канцелярии;
    • даже переводчикам запрещено находиться в ситуационном центре – все разговаривают на английском.

      Все конфиденциально! Но в комнате также будут присутствовать ближайшие советники канцлера Германии Мерца и президента Украины Зеленского.  

      Как отмечается, глава правительства ФРГ надеется, что соответствующий разговор, к которому также присоединится президент США Трамп, станет возможностью повлиять на переговоры последнего с главой кремля путиным в пятницу.

      Напомним

      Президент Владимир Зеленский сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом. 

      УНН сообщал, что идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться ее.

      Игорь Тележников

      политика
      НАТО
      Дональд Трамп
      Германия
      Владимир Зеленский
      Украина
      Берлин