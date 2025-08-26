Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні - глава МЗС країни

Після того, як буде прийняте рішення про припинення вогню, Бельгія буде готова приєднатися до міжнародних сил із відповідним мандатом. Про це міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі, повідомляє УНН.

Деталі

Коли буде прийнято рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати - заявив Прево.

При цьому він наголосив, що Бельгія готова долучитися до миротворчих місій, коли це буде необхідно.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про рішучий намір України покласти край російській агресії у 2025 році. Він обговорив мирні зусилля з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів в Одесі.

Представники України та країн Бенілюксу в Одесі засудили агресію рф та підтвердили підтримку суверенітету України. Вони наголосили на необхідності припинення війни та відновлення миру.