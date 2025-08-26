$41.430.15
14:13 • 946 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 19193 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 48813 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 27147 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 47195 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 26382 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 108298 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 54268 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53098 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176700 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні - глава МЗС країни

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Бельгія готова приєднатися до міжнародних сил з відповідним мандатом після припинення вогню. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив про це в Одесі.

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні - глава МЗС країни

Після того, як буде прийняте рішення про припинення вогню, Бельгія буде готова приєднатися до міжнародних сил із відповідним мандатом. Про це міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі, повідомляє УНН.

Деталі

Коли буде прийнято рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати

- заявив Прево.

При цьому він наголосив, що Бельгія готова долучитися до миротворчих місій, коли це буде необхідно.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про рішучий намір України покласти край російській агресії у 2025 році. Він обговорив мирні зусилля з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів в Одесі.

Представники України та країн Бенілюксу в Одесі засудили агресію рф та підтвердили підтримку суверенітету України. Вони наголосили на необхідності припинення війни та відновлення миру.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Люксембург
Бельгія
Нідерланди
Україна
Одеса