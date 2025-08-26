Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине - глава МИД страны
Киев • УНН
Бельгия готова присоединиться к международным силам с соответствующим мандатом после прекращения огня. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил об этом в Одессе.
После того, как будет принято решение о прекращении огня, Бельгия будет готова присоединиться к международным силам с соответствующим мандатом. Об этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции в Одессе, сообщает УНН.
Детали
Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить
При этом он подчеркнул, что Бельгия готова присоединиться к миротворческим миссиям, когда это будет необходимо.
Дополнение
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решительном намерении Украины положить конец российской агрессии в 2025 году. Он обсудил мирные усилия с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в Одессе.
Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию ha и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.