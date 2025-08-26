Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине - глава МИД страны

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 1044 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 19556 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 49272 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 27394 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 47633 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 26556 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 108648 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 54328 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53124 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176726 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
47%
749мм
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 61477 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 82048 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 73830 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 37489 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 23591 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 1706 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 19557 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 47633 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 74016 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 108649 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Илон Маск
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Турция
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 8640 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 37624 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 82182 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 39336 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 161778 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Хранитель
Евро

Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине - глава МИД страны

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Бельгия готова присоединиться к международным силам с соответствующим мандатом после прекращения огня. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил об этом в Одессе.

Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине - глава МИД страны

После того, как будет принято решение о прекращении огня, Бельгия будет готова присоединиться к международным силам с соответствующим мандатом. Об этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции в Одессе, сообщает УНН.

Детали

Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить

- заявил Прево.

При этом он подчеркнул, что Бельгия готова присоединиться к миротворческим миссиям, когда это будет необходимо.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решительном намерении Украины положить конец российской агрессии в 2025 году. Он обсудил мирные усилия с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в Одессе.

Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию ha и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Люксембург
Бельгия
Нидерланды
Украина
Одесса