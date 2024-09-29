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Байден за підсумками візиту Зеленського заявив, що Україна переможе у війні

Байден за підсумками візиту Зеленського заявив, що Україна переможе у війні

Київ • УНН

 • 32648 перегляди

Президент США Джо Байден заявив про перемогу України у війні після зустрічі з Володимиром Зеленським. США продовжать підтримувати Україну.

"Україна виграє цю війну", такими словами президент США Джо Байден підписав, розміщене на його офіційні сторінці у мережі Х, відео за підсумками його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Джо Байден та Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі 26 вересня. Під час зустрічі Зеленський представив Байдену План перемоги. Очікується, що детально цей План лідери двох держав обговорять під час наступної зустрічі, що ймовірно відбудеться 12 жовтня у Німеччині.

Водночас, за підсумками зустрічі США не надали дозвіл на використання свого далекобійного озброєння для ударів по території рф. Українська сторона продовжує наполягати, що такі удари є заходами самооборони та закликає таких союзників, як США та Велика Британія все ж надати на них дозвіл.

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв припустив, що такі дозвіл може бути отриманий від Сполучених штатів вже після виборів президента США.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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