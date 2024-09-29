Байден по итогам визита Зеленского заявил, что Украина победит в войне

"Украина выиграет эту войну", такими словами президент США Джо Байден подписал, размещенное на его официальной странице в сети Х, видео по итогам его встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу", - говорится в подписи к видео.

Напомним,

Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Белом доме 26 сентября. Во время встречи Зеленский представил Байдену План победы. Ожидается, что подробно этот План лидеры двух государств обсудят во время следующей встречи, которая вероятно состоится 12 октября в Германии.

В то же время, по итогам встречи США не предоставили разрешение на использование своего дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ. Украинская сторона продолжает настаивать, что такие удары являются мерами самообороны и призывает таких союзников, как США и Великобритания все же предоставить на них разрешение.

Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев предположил, что такие разрешение может быть получено от Соединенных штатов уже после выборов президента США.