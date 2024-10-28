Байден проголосує достроково на виборах президента США: що відомо про перегони
Київ • УНН
Джо Байден планує віддати свій голос на президентських виборах США 28 жовтня. За останніми опитуваннями, Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс на 10%.
Сьогодні, 28 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден віддасть свій голос на президентських виборах, повідомляє Reuters, передає УНН.
Президент США Джо Байден проголосує достроково на президентських виборах у понеділок, повідомляє Білий дім
Зазначається, що багато американців можуть проголосувати до дня виборів, які відбудуться у США 5 листопада.
Байден раніше підтримав кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Тепер вона кандидат у президенти від Демократичної партії і протистоятиме кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.
Доповнення
Колишній президент США Дональд Трамп 20 жовтня вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс в опитуванні перед виборами від Decision Desk HQ/The Hill. Трамп мав 52% шансів на перемогу в президентських виборах, тоді як Гарріс - 42%.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах в США. За його словами, обидві американські партії підтримують справедливий мир та продовження військової допомоги Україні.