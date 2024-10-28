Байден проголосует досрочно на выборах президента США: что известно о гонке
Киев • УНН
Джо Байден планирует отдать свой голос на президентских выборах США 28 октября. По последним опросам, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 10%.
Сегодня, 28 октября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отдаст свой голос на президентских выборах, сообщает Reuters, передает УНН.
Президент США Джо Байден проголосует досрочно на президентских выборах в понедельник, сообщает Белый дом
Отмечается, что многие американцы могут проголосовать до дня выборов, которые состоятся в США 5 ноября.
Байден ранее поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. Теперь она кандидат в президенты от Демократической партии и будет противостоять кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
Дополнение
Бывший президент США Дональд Трамп 20 октября впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в опросе перед выборами от Decision Desk HQ/The Hill. Трамп имел 52% шансов на победу в президентских выборах, тогда как Харрис - 42%.
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина не боится победы Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, обе американские партии поддерживают справедливый мир и продолжение военной помощи Украине.