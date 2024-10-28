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Байден проголосует досрочно на выборах президента США: что известно о гонке

Киев  •  УНН

07:02 • 508 просмотра

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Джо Байден планирует отдать свой голос на президентских выборах США 28 октября. По последним опросам, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 10%.

Сегодня, 28 октября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отдаст свой голос на президентских выборах, сообщает  Reuters, передает УНН.

Президент США Джо Байден проголосует досрочно на президентских выборах в понедельник, сообщает Белый дом

- пишет Reuters.

Отмечается, что многие американцы могут проголосовать до дня выборов, которые состоятся в США  5 ноября.

Байден ранее поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. Теперь она кандидат в президенты от Демократической партии и будет противостоять кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Дополнение

Бывший президент США Дональд Трамп 20 октября впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в опросе перед выборами от Decision Desk HQ/The Hill. Трамп имел 52% шансов на победу в президентских выборах, тогда как Харрис - 42%.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина не боится победы Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, обе американские партии поддерживают справедливый мир и продолжение военной помощи Украине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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