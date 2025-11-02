Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД
Київ • УНН
Перший заступник глави адміністрації путіна сергій кирієнко прибув на окуповану Донеччину. Він відповідає за пропаганду та регіональну політику і є автором ідеї запросити іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ.
Напередодні на тимчасово окуповані території Донецької області приїхав перший заступник глави адміністрації російського диктатора володимира путіна сергій кирієнко. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, саме кирієнку належить ідея запросити іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ, бо саме він відповідає як за пропаганду, так і за регіональну політику у путіна.
Зараз кирієнко побачить на власні очі, що реалізація його божевілля не є можливою
Він додав, що незабаром до кирієнка приєднається начальник російського генштабу валерій герасимов, який мав за наказом путіна "всіх побєдіть", а нині "почав звільняли перших генералів".
Контекст
Днями російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.. Він додав, що російські війська нібито не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів01.11.25, 01:33 • 25793 перегляди