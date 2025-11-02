Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 21772 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 40686 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 51147 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 72635 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 66572 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 40329 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53689 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43812 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37482 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36846 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично1 листопада, 16:41 • 3428 перегляди
Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА1 листопада, 17:18 • 6120 перегляди
15-річна дівчина травмувалась під час спуску з ГоверлиPhoto1 листопада, 18:42 • 4660 перегляди
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру в Маріуполі: деталіPhoto1 листопада, 19:28 • 5054 перегляди
74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани1 листопада, 19:49 • 8512 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 72636 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 66573 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 77702 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 67203 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 58909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 22698 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 51148 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 77702 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 48850 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 57281 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Перший заступник глави адміністрації путіна сергій кирієнко прибув на окуповану Донеччину. Він відповідає за пропаганду та регіональну політику і є автором ідеї запросити іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ.

Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД

Напередодні на тимчасово окуповані території Донецької області приїхав перший заступник глави адміністрації російського диктатора володимира путіна сергій кирієнко. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, саме кирієнку належить ідея запросити іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ, бо саме він відповідає як за пропаганду, так і за регіональну політику у путіна.

Зараз кирієнко побачить на власні очі, що реалізація його божевілля не є можливою

- написав керівник ЦПД.

Він додав, що незабаром до кирієнка приєднається начальник російського генштабу валерій герасимов, який мав за наказом путіна "всіх побєдіть", а нині "почав звільняли перших генералів".

Контекст

Днями російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.. Він додав, що російські війська нібито не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.

Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.

Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів01.11.25, 01:33 • 25793 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна