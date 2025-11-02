Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД
Киев • УНН
Первый заместитель главы администрации путина сергей кириенко прибыл на оккупированную Донетчину. Он отвечает за пропаганду и региональную политику и является автором идеи пригласить иностранных журналистов в Покровск и Купянск.
Накануне на временно оккупированные территории Донецкой области приехал первый заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, именно Кириенко принадлежит идея пригласить иностранных журналистов в Покровск и Купянск, потому что именно он отвечает как за пропаганду, так и за региональную политику у Путина.
Сейчас Кириенко увидит собственными глазами, что реализация его безумия невозможна
Он добавил, что вскоре к Кириенко присоединится начальник российского генштаба Валерий Герасимов, который по приказу Путина должен был "всех победить", а ныне "начал увольнять первых генералов".
Контекст
На днях российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. Он добавил, что российские войска якобы не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ, в частности украинские и зарубежные.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал представителей медиа не верить никаким словам российского диктатора Владимира Путина, ведь Кремль не соблюдает свои обещания.
