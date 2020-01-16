Авіакатастрофа в Ірані: встановити удар ракети по літаку допомогли особисті речі потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Тегерані, на місці складання уламків збитого українського літака, вдалось виявити гаджети загиблих, завдяки яким вдалось встановити наслідки уражаючого елементу ракети. Про це у відеокоментарі розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолює комісію, що займається розслідуванням катастрофи українського літака Boeing-737, передає кореспондент УНН з посиланням на пресслужбу Інституту.
Так, 10 січня, на місці зберігання уламків, українська група знайшла особисті речі загиблих.
“І на місці складання уламків ми знайшли декілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, карточка. І в них ми побачили наслідки дії уражаючого елементу якогось іншого фактору. Потім, уже під час огляду кожної деталі літака, нами були визначені і виявлені місця, де потрапляли уражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою. Потім ми розклали всі елементи, таким чином, як вони стояли на літаку. Нам тоді стало зрозуміло, що сталось, як сталось, яким чином”, — розповів Рувін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт про огляд місця падіння літака МАУ: іранці збирали уламки на металобрухт та “на пам’ять”
Він зазначив, що вже наступного дня, їх не пускали на місце огляду аж до моменту визнання Іраном того факту, що це вони збили літак МАУ.
“Представники іранської влади побачили, приїхали дуже багато машин з представниками, вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали, завтра будемо розбирати. А зранку, на 9:00, ми вже домовились, що приїдемо, а нас вже не пускали. О 10:30, вже ніяких представників не було, було офіційно заявлено, що літак збила ракета”, — додав експерт.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.