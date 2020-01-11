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Іран визнав, що випадково збив літак МАУ

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що причиною авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном стала помилка, допущена в період кризи, що виникла через авантюрні дії США. Про це він написав у суботу на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил (Ірану): людська помилка, допущена в кризовий період через авантюризм США, що призвела до катастрофи", - написав він.

Заріф висловив співчуття і вибачення іранському народу, а також сім'ям жертв трагедії.

Літак "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном був збитий ПВО Ірану помилково. Це підтвердив генеральний штаб ЗС країни, говориться в заяві поширеній агентством ISNA.

"Внаслідок ненавмисної людської помилки літак був випадково збитий, що, на жаль, призвело до загибелі співвітчизників та іноземних громадян", - йдеться в заяві.

Відзначається, що "під час польоту літак опинився в безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) і за формою і висоті польоту нагадував ворожий об'єкт".

У заяві йдеться про те, що "через кілька годин після ракетних ударів (ВС Ірану по військових базах США в Іраку) значно збільшилася кількість польотів американських військових літаків". "Ця обставина стала причиною підвищеної чутливості серед підрозділів протиповітряної оборони", - підкреслюється в повідомленні.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що розслідування аварії триває, і винних буде притягнуто до відповідальності.

Раніше Іран заявив, що розслідування авіакатастрофи літака МАУ може тривати роками.

Нагадаємо, Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО. 

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.
Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

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