Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил (Ирана): человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе", - написал он.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит ПВО Ирана по ошибке. Это подтвердил генеральный штаб ВС страны, говорится в заявлении распространенном агентством ISNA.

"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов (ВС Ирана по военным базам США в Ираке) значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что расследование аварии продолжается, и виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее Иран заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может длиться годами.

Напомним, Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто мог допустить ошибки с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

