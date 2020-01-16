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Експерт про огляд місця падіння літака МАУ: іранці збирали уламки на металобрухт та “на пам’ять”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Українська група, яка прибула на місце катастрофи літака МАУ біля Тегерана, виявила "купу незрозумілого люду, іранців, які збирали рештки, речі, уламки — хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав”. Про це у відеокоментарі розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолив комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака “Боїнг-737”, передає УНН з посиланням на пресслужбу Інституту.

Експерт про огляд місця падіння літака МАУ: іранці збирали уламки на металобрухт та “на пам’ять”

Так, у перший день по прибуттю в Іран, 9 січня, в української групи була велика нарада, а після, їх допустили в ангар, де зберігались уламки.

“Надали нам можливість подивитися уламки літака, сказали, що вони лежать в ангарі, а ангар виявився просто „купою“, бульдозером звезених уламків літака, з яких нічого не було видно, не було зрозуміло. Але вони працюють тільки до 4 години за місцевим часом, тому ми були обмежені часом”, — розповів Рувін.

Він зазначив, що після цього представникам ДСНС поставили задачу — складувати уламки, для того, щоб їх вдалось розглянути.

На місці ж катастрофи, представники групи виявили “купу незрозумілого народу, іранців, які збирали рештки, речі, уламки — хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіакатастрофа в Ірані: керівник української комісії розповів деталі розслідування

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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