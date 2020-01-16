Експерт про огляд місця падіння літака МАУ: іранці збирали уламки на металобрухт та “на пам’ять”

КИЇВ. 16 січня. УНН. Українська група, яка прибула на місце катастрофи літака МАУ біля Тегерана, виявила "купу незрозумілого люду, іранців, які збирали рештки, речі, уламки — хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав”. Про це у відеокоментарі розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолив комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака “Боїнг-737”, передає УНН з посиланням на пресслужбу Інституту.