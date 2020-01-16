Авіакатастрофа в Ірані: керівник української комісії розповів деталі розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз завершили роботу в Ісламській республіці Іран, де директор Інституту Олександр Рувін очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака “Боїнг-737”. Відзначимо, що Інститут оприлюднив коментар Рувіна, який детально розповів про етапи розслідування та роботу комісії в Ірані, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, до складу групи входили представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державної авіаційної служби України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
По прибуттю українських фахівців до Ірану, робота була розподілена та велася за трьома напрямками, а саме:
1) Робота з представниками цивільної авіації Ірану, визначення можливості отримання інформації з чорних скриньок, пошук розмов між службами аеропорту Тегерана та з екіпажем літака.
2) Робота щодо ідентифікації осіб, українських громадян зокрема, прискорення і надання відповідних даних з ДНК профілями родичів загиблих.
3) Робота щодо визначення причин та наслідків падіння літака, огляд та дослідження місця події, речових доказів, уламків літака.
"Всю зафіксовану інформацію та отримані матеріали надалі вивчатимуть в Україні. Найближчим часом будуть проведені експертні дослідження, що можливі з урахуванням чинного законодавства України.
У Тегерані продовжується робота фахівців з ідентифікації осіб та представників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами щодо аналізу аудіозаписів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.