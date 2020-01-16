Авиакатастрофа в Иране: руководитель украинской комиссии рассказал детали расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз завершили работу в Исламской республике Иран, где директор Института Александр Рувин возглавлял комиссию, которая занимается расследованием катастрофы украинского самолета "Боинг-737". Отметим, что Институт обнародовал комментарий Рувина, который подробно рассказал об этапах расследования и работу комиссии в Иране, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, в состав группы входили представители Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Государственной авиационной службы Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украина, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию украинских специалистов в Иран, работа была распределена и велась по трем направлениям, а именно:
1) Работа с представителями гражданской авиации Ирана, определение возможности получения информации из черных ящиков, поиск разговоров между службами аэропорта Тегерана и с экипажем самолета.
2) Работа по идентификации лиц, украинских граждан в частности, ускорение и предоставления соответствующих данных по ДНК профилями родственников погибших.
3) Работа по определению причин и последствий падения самолета, осмотр и исследование места происшествия, вещественных доказательств, обломков самолета.
"Всю зафиксированную информацию и полученные материалы в дальнейшем будут изучать в Украине. В ближайшее время будут проведены экспертные исследования, возможны с учетом действующего законодательства Украины.
В Тегеране продолжается работа специалистов по идентификации лиц и представителей Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами по анализу аудиозаписей", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.