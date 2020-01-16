Эксперт об осмотре места падения самолета МАУ: иранцы собирали обломки на металлолом и "на память"

Так, в первый день по прибытию в Иран, 9 января, у украинской группы было большое совещание, а после их допустили в ангар, где хранились обломки.

"Предоставили нам возможность посмотреть обломки самолета, сказали, что они лежат в ангаре, а ангар оказался просто "кучей", бульдозером привезенных обломков самолета, из которых ничего не было видно, не было понятно. Но они работают только до 4 часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем", - рассказал Рувин.

Он отметил, что после этого представителям ГСЧС поставили задачу - складировать обломки, для того, чтобы их удалось рассмотреть.

На месте же катастрофы, представители группы обнаружили "кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки - кто сдавал на металлолом, кто себе на память брал".

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.