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Авиакатастрофа в Иране: установить удар ракеты по самолету помогли личные вещи потерпевших

Киев • УНН

 • 43511 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Тегеране, на месте составления обломков сбитого украинской самолета, удалось выявить гаджеты погибших, благодаря которым удалось установить последствия поражающего элемента ракеты. Об этом в видеокомментарие рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который возглавляет комиссию, занимающуюся расследованием катастрофы украинского самолета Boeing-737, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

Авиакатастрофа в Иране: установить удар ракеты по самолету помогли личные вещи потерпевших

Так, 10 января, на месте хранения обломков, украинская группа нашла личные вещи погибших.

“И на месте составления обломков мы нашли несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, карточку. И в них мы увидели последствия действия поражающего элемента какого-то другого фактора. Затем, уже при осмотре каждой детали самолета, нами были определены и выявлены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства. Затем мы разложили все элементы, таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что случилось, как случилось, каким образом”, — рассказал Рувин.

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Он отметил, что уже на следующий день, их не пускали на место осмотра до момента признания Ираном того факта, что это они сбили самолет МАУ.

“Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, завтра будем разбирать. А утром, на 9:00, мы уже договорились, что приедем, а нас уже не пускали. В 10:30, уже никаких представителей не было, было официально заявлено, что самолет сбила ракета”, — добавил эксперт.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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