Атаки росії на енергетику України створюють ядерні ризики - Сибіга

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) визнало, що системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України становлять пряму загрозу ядерній безпеці. Про це написав в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

За його словами, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила відповідну резолюцію, яка визнає ядерні ризики, пов’язані з ударами по енергетичній системі України.

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка визнає прямі наслідки для ядерної безпеки та захисту через системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України - повідомив Сибіга.

Міністр наголосив, що російські удари по електричних підстанціях, які живлять атомні об’єкти, створюють реальну загрозу аварій.

Атаки на підстанції, що забезпечують електроживлення ядерних об’єктів, - це не просто чергові удари. Це свідома спроба створити умови для блекауту і підвищити ризик ядерного інциденту - зазначив глава МЗС.

Сибіга подякував членам Ради керуючих МАГАТЕ за підтримку моніторингових та експертних місій агентства в Україні.

Він також заявив, що дії росії можна розцінювати як ядерний тероризм.

Це ядерний тероризм. Не може бути жодного "business as usual" із росією в атомній енергетиці, поки вона створює неприйнятні ризики - через окупацію Запорізької АЕС і постійні удари по енергосистемі, яка забезпечує роботу систем ядерної безпеки - підкреслив міністр.

За словами Сибіги, Україна неодноразово попереджала про можливу причетність представників російського державного енергетичного сектору, зокрема "Росатому", до планування атак на підстанції, критично важливі для живлення українських атомних електростанцій.

Міністр наголосив, що наступним кроком має стати посилення протиповітряної оборони України, збільшення тиску на москву та запровадження санкцій проти "Росатому". Він підкреслив, що всі причетні до таких дій повинні понести відповідальність.

