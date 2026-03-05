Атаки росії на енергетику України створюють ядерні ризики - Сибіга

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 9866 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 17151 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 17919 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 18725 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 29110 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 17690 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 40289 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 71627 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 86418 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81534 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.5м/с
57%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 25936 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 101382 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 20080 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 18304 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 35224 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 15825 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 29116 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 36097 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 56188 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 86424 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 11701 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 30241 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 46090 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 49458 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 56239 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Атаки росії на енергетику України створюють ядерні ризики - Сибіга

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило резолюцію, що визнає ядерні ризики від російських ударів по енергетичній системі України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ці дії росії є ядерним тероризмом.

Атаки росії на енергетику України створюють ядерні ризики - Сибіга

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) визнало, що системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України становлять пряму загрозу ядерній безпеці. Про це написав в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

За його словами, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила відповідну резолюцію, яка визнає ядерні ризики, пов’язані з ударами по енергетичній системі України.

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка визнає прямі наслідки для ядерної безпеки та захисту через системні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України

- повідомив Сибіга.

Міністр наголосив, що російські удари по електричних підстанціях, які живлять атомні об’єкти, створюють реальну загрозу аварій.

Атаки на підстанції, що забезпечують електроживлення ядерних об’єктів, - це не просто чергові удари. Це свідома спроба створити умови для блекауту і підвищити ризик ядерного інциденту

- зазначив глава МЗС.

Сибіга подякував членам Ради керуючих МАГАТЕ за підтримку моніторингових та експертних місій агентства в Україні.

Він також заявив, що дії росії можна розцінювати як ядерний тероризм.

Це ядерний тероризм. Не може бути жодного "business as usual" із росією в атомній енергетиці, поки вона створює неприйнятні ризики - через окупацію Запорізької АЕС і постійні удари по енергосистемі, яка забезпечує роботу систем ядерної безпеки

 - підкреслив міністр.

За словами Сибіги, Україна неодноразово попереджала про можливу причетність представників російського державного енергетичного сектору, зокрема "Росатому", до планування атак на підстанції, критично важливі для живлення українських атомних електростанцій.

Міністр наголосив, що наступним кроком має стати посилення протиповітряної оборони України, збільшення тиску на москву та запровадження санкцій проти "Росатому". Він підкреслив, що всі причетні до таких дій повинні понести відповідальність.

Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає до консолідації зусиль05.03.26, 15:09 • 1798 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Енергоатом
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна