Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає до консолідації зусиль

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану, називаючи його продовженням агресивної політики Тегерана. Глава МЗС закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль для нейтралізації загроз з боку Ірану.

Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає до консолідації зусиль

Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає міжнародну спільноту консолідувати зусилля для протидії загрозам з боку Тегерана. Про це пише Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

За словами глави МЗС, атака Ірану є продовженням його агресивної політики, яка становить загрозу не лише для Близького Сходу, а й для ширшого міжнародного середовища.

Ми засуджуємо удар Ірану по Азербайджану, який став продовженням його безрозсудних атак на країни Близького Сходу та Європи 

– заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що Іран уже тривалий час дестабілізує ситуацію в різних регіонах світу, зокрема через підтримку військових дій росії проти України.

Ніколи не існувало жодних підстав іранським терористам завдавати шкоди Азербайджану, Україні – постачаючи свої дрони росії, – чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, убивства та дестабілізацію 

– підкреслив глава української дипломатії.

Сибіга також заявив, що останній удар по території Азербайджану підтверджує глобальний характер загрози з боку Тегерана.

Ніколи не існувало жодних підстав іранським терористам завдавати шкоди Азербайджану, Україні – постачаючи свої дрони росії, – чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, убивства та дестабілізацію 

– підкреслив глава української дипломатії.

Глава МЗС наголосив на необхідності спільних міжнародних дій для стримування агресивної політики Ірану та відновлення стабільності у світі.

Усі міжнародні зусилля мають бути консолідовані, щоб нейтралізувати загрози, які становить іранський режим, дати шанс на нормальне життя іранському народові та відновити безпеку й стабільність на Близькому Сході та за його межами 

– заявив Сибіга.

Нагадаємо

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив атаку країни на аеропорт Нахічеваня в Азербайджані. Аналогічну заяву зробили і в іранському Генштабі

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт