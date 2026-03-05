Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає до консолідації зусиль
Київ • УНН
Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану, називаючи його продовженням агресивної політики Тегерана. Глава МЗС закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль для нейтралізації загроз з боку Ірану.
Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану та закликає міжнародну спільноту консолідувати зусилля для протидії загрозам з боку Тегерана. Про це пише Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
За словами глави МЗС, атака Ірану є продовженням його агресивної політики, яка становить загрозу не лише для Близького Сходу, а й для ширшого міжнародного середовища.
Ми засуджуємо удар Ірану по Азербайджану, який став продовженням його безрозсудних атак на країни Близького Сходу та Європи
Міністр наголосив, що Іран уже тривалий час дестабілізує ситуацію в різних регіонах світу, зокрема через підтримку військових дій росії проти України.
Ніколи не існувало жодних підстав іранським терористам завдавати шкоди Азербайджану, Україні – постачаючи свої дрони росії, – чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, убивства та дестабілізацію
Сибіга також заявив, що останній удар по території Азербайджану підтверджує глобальний характер загрози з боку Тегерана.
Глава МЗС наголосив на необхідності спільних міжнародних дій для стримування агресивної політики Ірану та відновлення стабільності у світі.
Усі міжнародні зусилля мають бути консолідовані, щоб нейтралізувати загрози, які становить іранський режим, дати шанс на нормальне життя іранському народові та відновити безпеку й стабільність на Близькому Сході та за його межами
Нагадаємо
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив атаку країни на аеропорт Нахічеваня в Азербайджані. Аналогічну заяву зробили і в іранському Генштабі