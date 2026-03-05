Іран заперечує причетність до атаки дрона на аеропорт Нахічеваня
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив атаку країни на аеропорт Нахічеваня в Азербайджані. Аналогічну заяву зробили і в іранському Генштабі.
У Ірані заперечили свою причетність до атаки БПЛА на аеропорт азербайджанського міста Нахічевань 5 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив, що країна атакувала аеропорт міста Нахічевань у Азербайджані.
Аналогічну заяву зробили і в іранському Генштабі.
Ісламська Республіка Іран, поважаючи суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх, спростовує будь-які повідомлення про запуск безпілотника силами збройних сил по Азербайджану
Там додали, що у атаці на Азербайджан нібито винен Ізраїль.
Контекст
У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.
Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало іранського посла з метою висловити протест. Також там заявили, що Баку залишає за собою право на відповідні заходи.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту азербайджанського міста Нахічевань зросла до 4 людей - їхній стан стабільний, травми не загрожують життю.