12:11 • 708 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
12:00 • 1600 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
11:33 • 4916 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
08:05 • 12127 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
4 марта, 12:44
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Графики отключений электроэнергии
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
11:33
09:41
4 марта, 15:53
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Иран отрицает причастность к атаке дрона на аэропорт Нахичевани

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отрицает атаку страны на аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе.

Иран отрицает причастность к атаке дрона на аэропорт Нахичевани

В Иране опровергли свою причастность к атаке БПЛА на аэропорт азербайджанского города Нахичевань 5 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг, что страна атаковала аэропорт города Нахичевань в Азербайджане.

Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе. 

Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает любые сообщения о запуске беспилотника силами вооруженных сил по Азербайджану

- говорится в заявлении.

Там добавили, что в атаке на Азербайджан якобы виноват Израиль.

Контекст

В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало иранского посла с целью выразить протест. Также там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

Напомним

Число пострадавших в результате удара иранского БПЛА по аэропорту азербайджанского города Нахичевань возросло до 4 человек - их состояние стабильное, травмы не угрожают жизни.

Евгений Устименко

