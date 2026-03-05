Иран отрицает причастность к атаке дрона на аэропорт Нахичевани
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отрицает атаку страны на аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе.
В Иране опровергли свою причастность к атаке БПЛА на аэропорт азербайджанского города Нахичевань 5 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Подробности
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг, что страна атаковала аэропорт города Нахичевань в Азербайджане.
Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе.
Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает любые сообщения о запуске беспилотника силами вооруженных сил по Азербайджану
Там добавили, что в атаке на Азербайджан якобы виноват Израиль.
Контекст
В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном.
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало иранского посла с целью выразить протест. Также там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.
Напомним
Число пострадавших в результате удара иранского БПЛА по аэропорту азербайджанского города Нахичевань возросло до 4 человек - их состояние стабильное, травмы не угрожают жизни.