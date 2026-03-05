Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает к консолидации усилий

Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает международное сообщество консолидировать усилия для противодействия угрозам со стороны Тегерана. Об этом пишет Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, атака Ирана является продолжением его агрессивной политики, которая представляет угрозу не только для Ближнего Востока, но и для более широкой международной среды.

Мы осуждаем удар Ирана по Азербайджану, который стал продолжением его безрассудных атак на страны Ближнего Востока и Европы – заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что Иран уже длительное время дестабилизирует ситуацию в разных регионах мира, в частности, через поддержку военных действий россии против Украины.

Никогда не существовало никаких оснований иранским террористам наносить ущерб Азербайджану, Украине – поставляя свои дроны россии, – или другим странам, где они вызвали хаос, убийства и дестабилизацию – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Сибига также заявил, что последний удар по территории Азербайджана подтверждает глобальный характер угрозы со стороны Тегерана.

Глава МИД подчеркнул необходимость совместных международных действий для сдерживания агрессивной политики Ирана и восстановления стабильности в мире.

Все международные усилия должны быть консолидированы, чтобы нейтрализовать угрозы, которые представляет иранский режим, дать шанс на нормальную жизнь иранскому народу и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами – заявил Сибига.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг атаку страны на аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе