Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает к консолидации усилий

Эксклюзив
12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Популярные новости
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 20992 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 93732 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 14916 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 13060 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 25334 просмотра
публикации
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 11297 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 21086 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 27821 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 52036 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 82221 просмотра
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 8910 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 28188 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 44144 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 47667 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 54520 просмотра
Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает к консолидации усилий

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану, называя его продолжением агрессивной политики Тегерана. Глава МИД призывает международное сообщество к консолидации усилий для нейтрализации угроз со стороны Ирана.

Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает к консолидации усилий

Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает международное сообщество консолидировать усилия для противодействия угрозам со стороны Тегерана. Об этом пишет Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, атака Ирана является продолжением его агрессивной политики, которая представляет угрозу не только для Ближнего Востока, но и для более широкой международной среды.

Мы осуждаем удар Ирана по Азербайджану, который стал продолжением его безрассудных атак на страны Ближнего Востока и Европы 

– заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что Иран уже длительное время дестабилизирует ситуацию в разных регионах мира, в частности, через поддержку военных действий россии против Украины.

Никогда не существовало никаких оснований иранским террористам наносить ущерб Азербайджану, Украине – поставляя свои дроны россии, – или другим странам, где они вызвали хаос, убийства и дестабилизацию 

– подчеркнул глава украинской дипломатии.

Сибига также заявил, что последний удар по территории Азербайджана подтверждает глобальный характер угрозы со стороны Тегерана.

Никогда не существовало никаких оснований иранским террористам наносить ущерб Азербайджану, Украине – поставляя свои дроны россии, – или другим странам, где они вызвали хаос, убийства и дестабилизацию 

– подчеркнул глава украинской дипломатии.

Глава МИД подчеркнул необходимость совместных международных действий для сдерживания агрессивной политики Ирана и восстановления стабильности в мире.

Все международные усилия должны быть консолидированы, чтобы нейтрализовать угрозы, которые представляет иранский режим, дать шанс на нормальную жизнь иранскому народу и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами 

– заявил Сибига.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг атаку страны на аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Аналогичное заявление сделали и в иранском Генштабе

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира