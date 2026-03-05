Атаки россии на энергетику Украины создают ядерные риски - Сибига
Киев • УНН
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, признающую ядерные риски от российских ударов по энергетической системе Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эти действия россии являются ядерным терроризмом.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что системные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины представляют прямую угрозу ядерной безопасности. Об этом написал в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
По его словам, Совет управляющих МАГАТЭ принял соответствующую резолюцию, которая признает ядерные риски, связанные с ударами по энергетической системе Украины.
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая признает прямые последствия для ядерной безопасности и защиты из-за системных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины
Министр подчеркнул, что российские удары по электрическим подстанциям, питающим атомные объекты, создают реальную угрозу аварий.
Атаки на подстанции, обеспечивающие электропитание ядерных объектов, - это не просто очередные удары. Это сознательная попытка создать условия для блэкаута и повысить риск ядерного инцидента
Сибига поблагодарил членов Совета управляющих МАГАТЭ за поддержку мониторинговых и экспертных миссий агентства в Украине.
Он также заявил, что действия россии можно расценивать как ядерный терроризм.
Это ядерный терроризм. Не может быть никакого "business as usual" с россией в атомной энергетике, пока она создает неприемлемые риски - из-за оккупации Запорожской АЭС и постоянных ударов по энергосистеме, которая обеспечивает работу систем ядерной безопасности
По словам Сибиги, Украина неоднократно предупреждала о возможной причастности представителей российского государственного энергетического сектора, в частности "Росатома", к планированию атак на подстанции, критически важные для питания украинских атомных электростанций.
Министр подчеркнул, что следующим шагом должно стать усиление противовоздушной обороны Украины, увеличение давления на москву и введение санкций против "Росатома". Он подчеркнул, что все причастные к таким действиям должны понести ответственность.
