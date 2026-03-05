$43.720.26
Эксклюзив
12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 30376 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 37336 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 56818 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 87062 просмотра
Атаки россии на энергетику Украины создают ядерные риски - Сибига

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, признающую ядерные риски от российских ударов по энергетической системе Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эти действия россии являются ядерным терроризмом.

Атаки россии на энергетику Украины создают ядерные риски - Сибига

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что системные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины представляют прямую угрозу ядерной безопасности. Об этом написал в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По его словам, Совет управляющих МАГАТЭ принял соответствующую резолюцию, которая признает ядерные риски, связанные с ударами по энергетической системе Украины.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая признает прямые последствия для ядерной безопасности и защиты из-за системных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины

- сообщил Сибига.

Министр подчеркнул, что российские удары по электрическим подстанциям, питающим атомные объекты, создают реальную угрозу аварий.

Атаки на подстанции, обеспечивающие электропитание ядерных объектов, - это не просто очередные удары. Это сознательная попытка создать условия для блэкаута и повысить риск ядерного инцидента

- отметил глава МИД.

Сибига поблагодарил членов Совета управляющих МАГАТЭ за поддержку мониторинговых и экспертных миссий агентства в Украине.

Он также заявил, что действия россии можно расценивать как ядерный терроризм.

Это ядерный терроризм. Не может быть никакого "business as usual" с россией в атомной энергетике, пока она создает неприемлемые риски - из-за оккупации Запорожской АЭС и постоянных ударов по энергосистеме, которая обеспечивает работу систем ядерной безопасности

 - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украина неоднократно предупреждала о возможной причастности представителей российского государственного энергетического сектора, в частности "Росатома", к планированию атак на подстанции, критически важные для питания украинских атомных электростанций.

Министр подчеркнул, что следующим шагом должно стать усиление противовоздушной обороны Украины, увеличение давления на москву и введение санкций против "Росатома". Он подчеркнул, что все причастные к таким действиям должны понести ответственность.

Украина осуждает удар Ирана по Азербайджану и призывает к консолидации усилий
05.03.2026, 15:09

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Андрей Сибига
Международное агентство по атомной энергии
Украина