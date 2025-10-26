$41.900.00
Меню
Атака росіян на Чернігів: влучання в підприємство та загоряння авто

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Внаслідок атаки росіян на Чернігів сталося влучання в одне з підприємств, де від падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.

Атака росіян на Чернігів: влучання в підприємство та загоряння авто

У Чернігові внаслідок атаки росіян сталося влучання в одне з підприємств. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль.

Постраждалих серед людей немає

- уточнив Брижинський.

Водночас він не уточнив, яке саме підприємство Чернігова було атаковане.

Нагадаємо

21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.

рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла21.10.25, 10:32 • 16100 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Чернігів