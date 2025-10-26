Атака росіян на Чернігів: влучання в підприємство та загоряння авто
Київ • УНН
Внаслідок атаки росіян на Чернігів сталося влучання в одне з підприємств, де від падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.
У Чернігові внаслідок атаки росіян сталося влучання в одне з підприємств. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль.
Постраждалих серед людей немає
Водночас він не уточнив, яке саме підприємство Чернігова було атаковане.
Нагадаємо
21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.
