Атака росіян на Чернігів: влучання в підприємство та загоряння авто

У Чернігові внаслідок атаки росіян сталося влучання в одне з підприємств. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль.

Постраждалих серед людей немає - уточнив Брижинський.

Водночас він не уточнив, яке саме підприємство Чернігова було атаковане.

Нагадаємо

21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.

рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла