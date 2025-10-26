Атака россиян на Чернигов: попадание в предприятие и возгорание авто

$41.900.00
48.550.00
ukenru
19:33 • 6760 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 19298 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 27876 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 25964 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 36837 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22429 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19647 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33178 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49356 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38109 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
86%
744мм
Популярные новости
Дальнобойные удары по РФ сосредоточены на двух направлениях - Буданов25 октября, 12:46 • 4146 просмотра
Во львовском вузе во время тематической дискуссии подрались две группы студентов25 октября, 14:04 • 10709 просмотра
Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек25 октября, 15:29 • 3738 просмотра
Новый вид бабочек в США назвали в честь убитой украинки Ирины ЗаруцкойPhoto25 октября, 15:50 • 5240 просмотра
Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине25 октября, 16:15 • 5006 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 25275 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 36837 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 40302 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 61988 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 57214 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Камала Харрис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 14849 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 20357 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 22066 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 23873 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 26917 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Truth Social

Атака россиян на Чернигов: попадание в предприятие и возгорание авто

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В результате атаки россиян на Чернигов произошло попадание в одно из предприятий, где от падения обломков БПЛА загорелся автомобиль. Пострадавших среди людей нет.

Атака россиян на Чернигов: попадание в предприятие и возгорание авто

В Чернигове в результате атаки россиян произошло попадание в одно из предприятий. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия загорелся автомобиль.

Пострадавших среди людей нет

- уточнил Брижинский.

В то же время он не уточнил, какое именно предприятие Чернигова было атаковано.

Напомним

21 октября российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине 20 дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, среди них 10-летний ребенок, еще четверо получили ранения.

рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света21.10.25, 10:32 • 16100 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Чернигов