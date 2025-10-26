Атака россиян на Чернигов: попадание в предприятие и возгорание авто

В Чернигове в результате атаки россиян произошло попадание в одно из предприятий. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия загорелся автомобиль.

Пострадавших среди людей нет - уточнил Брижинский.

В то же время он не уточнил, какое именно предприятие Чернигова было атаковано.

Напомним

21 октября российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине 20 дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, среди них 10-летний ребенок, еще четверо получили ранения.

