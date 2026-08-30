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Атака рф на Київ 30 серпня - Danone спростувала пошкодження офісу

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

Danone заявила, що її офіс в Україні не постраждав і працює у звичному режимі. Раніше повідомляли про пошкодження бізнес-центру SP Hall.

Атака рф на Київ 30 серпня - Danone спростувала пошкодження офісу

Інформація про пошкодження офісу Danone внаслідок атаки 30 серпня, не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву пресслужби компанії в Instagram.

Деталі

Офіс Danone в Україні не постраждав та продовжує працювати у звичному режимі. Просимо представників медіа та користувачів соціальних мереж користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених повідомлень

- заявили у компанії.

Контекст

У неділю, 30 серпня, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару було пошкоджено бізнес-центр "SP Hall", де, як повідомляється, розташовані офіси "Danone", "Novartis", "Nivea", "Watsons" та інших міжнародних компаній. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо

російські війська в ніч на 30 серпня атакували об'єкти продовольчої та складської інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про об'єкт Sandora.

Євген Устименко

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