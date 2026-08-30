Атака рф на Киев 30 августа - Danone опровергла повреждение офиса
Киев • УНН
Danone заявила, что её офис в Украине не пострадал и работает в обычном режиме. Ранее сообщалось о повреждении бизнес-центра SP Hall.
Информация о повреждении офиса Danone в результате атаки 30 августа не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Instagram.
Детали
Офис Danone в Украине не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Просим представителей СМИ и пользователей социальных сетей пользоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных сообщений
Контекст
В воскресенье, 30 августа, российские войска атаковали Киев. В результате удара был поврежден бизнес-центр "SP Hall", где, как сообщается, расположены офисы "Danone", "Novartis", "Nivea", "Watsons" и других международных компаний. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Напомним
российские войска в ночь на 30 августа атаковали объекты продовольственной и складской инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. По данным местных СМИ, речь идет об объекте Sandora.