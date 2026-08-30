Атака рф на Киев 30 августа - Danone опровергла повреждение офиса

Информация о повреждении офиса Danone в результате атаки 30 августа не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Instagram.

Офис Danone в Украине не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Просим представителей СМИ и пользователей социальных сетей пользоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных сообщений