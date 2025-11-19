Атака рф на Дніпропетровщину 19 листопада: п'ятеро енергетиків ДТЕК постраждали від удару
Київ • УНН
П'ятеро енергетиків ДТЕК отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Один енергетик у важкому стані, четверо - з контузіями та уламковими пораненнями.
Внаслідок ворожої атаки у ніч на 19 листопада поранено пʼятьох енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Ворог вдарив по території одного з підрозділів ДТЕК. Постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті. Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо - з контузіями та уламковими пораненнями.
У компанії зазначили, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
У середу, 19 листопада росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до аварійних вимкнень світла у кількох областях.