"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття

20:01 • 1690 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
15:43 • 10631 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 19103 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 35571 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 25007 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 22829 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21290 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21680 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18655 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28161 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Популярнi новини
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 14928 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14353 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12065 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 13909 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15378 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15391 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 13918 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12074 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 35576 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 37066 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 1488 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 3892 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14357 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 22207 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 56939 перегляди
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Франції виявили торговельне судно "Камарат-4" на глибині 2,6 км біля Сен-Тропе, що стало найглибшим відомим кораблеуламком у територіальних водах країни. На борту 30-метрового судна знайдено близько 200 керамічних глечиків та тарілок, шість гармат і два котли.

"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття

Французький флот під час операції з контролю морського дна випадково виявив торговельне судно "Камарат-4", що стало найглибшим відомим кораблеуламком у територіальних водах країни. Судно лежить на глибині 2,6 км поблизу Сен-Тропе. Знахідка побила рекорд підводного човна "Ла Мінерва", знайденого раніше на глибині 2,3 км. Про це йдеться у матеріалі Newsmaker, пише УНН.

Деталі

Археологи виявили на борту 30-метрового судна близько 200 керамічних глечиків і тарілок із Лігурії (Італія), на яких досі збереглися візерунки. Також на знімках підводних камер видно шість гармат та два котли.  

Це найглибший корабельний крах, коли-небудь знайдений у французьких територіальних водах 

– підтвердив директор Департаменту підводних досліджень Арно Шаумас.

Попри поважний вік, вантаж та залишки корпусу збереглися в ідеальному стані через величезну глибину та відсутність кисню. Археологиня Марін Саданія порівняла знахідку з історичним застиглим моментом: "Це справжня капсула часу. Здається, ніби час на цьому кораблі зупинився".

Наразі дослідники готують наступні етапи вивчення об'єкта за допомогою глибоководних апаратів.

Тисячі слідів динозаврів віком 210 мільйонів років виявлено в Італії біля об'єктів зимової Олімпіади-202616.12.25, 20:46 • 4980 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Італія