"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття

Французький флот під час операції з контролю морського дна випадково виявив торговельне судно "Камарат-4", що стало найглибшим відомим кораблеуламком у територіальних водах країни. Судно лежить на глибині 2,6 км поблизу Сен-Тропе. Знахідка побила рекорд підводного човна "Ла Мінерва", знайденого раніше на глибині 2,3 км. Про це йдеться у матеріалі Newsmaker, пише УНН.

Деталі

Археологи виявили на борту 30-метрового судна близько 200 керамічних глечиків і тарілок із Лігурії (Італія), на яких досі збереглися візерунки. Також на знімках підводних камер видно шість гармат та два котли.

Це найглибший корабельний крах, коли-небудь знайдений у французьких територіальних водах – підтвердив директор Департаменту підводних досліджень Арно Шаумас.

Попри поважний вік, вантаж та залишки корпусу збереглися в ідеальному стані через величезну глибину та відсутність кисню. Археологиня Марін Саданія порівняла знахідку з історичним застиглим моментом: "Це справжня капсула часу. Здається, ніби час на цьому кораблі зупинився".

Наразі дослідники готують наступні етапи вивчення об'єкта за допомогою глибоководних апаратів.

