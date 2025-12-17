$42.180.06
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 10642 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 19111 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 35583 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 10:56 • 25013 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22834 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21292 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21681 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18655 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28161 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во Франции обнаружили торговое судно "Камарат-4" на глубине 2,6 км у Сен-Тропе, что стало самым глубоким известным кораблекрушением в территориальных водах страны. На борту 30-метрового судна найдено около 200 керамических кувшинов и тарелок, шесть пушек и два котла.

Французский флот во время операции по контролю морского дна случайно обнаружил торговое судно "Камарат-4", ставшее самым глубоким известным кораблекрушением в территориальных водах страны. Судно лежит на глубине 2,6 км вблизи Сен-Тропе. Находка побила рекорд подводной лодки "Ла Минерва", найденной ранее на глубине 2,3 км. Об этом говорится в материале Newsmaker, пишет УНН.

Подробности

Археологи обнаружили на борту 30-метрового судна около 200 керамических кувшинов и тарелок из Лигурии (Италия), на которых до сих пор сохранились узоры. Также на снимках подводных камер видны шесть пушек и два котла.  

Это самое глубокое кораблекрушение, когда-либо найденное во французских территориальных водах 

– подтвердил директор Департамента подводных исследований Арно Шаумас.

Несмотря на почтенный возраст, груз и остатки корпуса сохранились в идеальном состоянии из-за огромной глубины и отсутствия кислорода. Археолог Марин Садания сравнила находку с историческим застывшим моментом: "Это настоящая капсула времени. Кажется, будто время на этом корабле остановилось".

Сейчас исследователи готовят следующие этапы изучения объекта с помощью глубоководных аппаратов.

Степан Гафтко

Новости Мира
Италия