"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века

Французский флот во время операции по контролю морского дна случайно обнаружил торговое судно "Камарат-4", ставшее самым глубоким известным кораблекрушением в территориальных водах страны. Судно лежит на глубине 2,6 км вблизи Сен-Тропе. Находка побила рекорд подводной лодки "Ла Минерва", найденной ранее на глубине 2,3 км. Об этом говорится в материале Newsmaker, пишет УНН.

Археологи обнаружили на борту 30-метрового судна около 200 керамических кувшинов и тарелок из Лигурии (Италия), на которых до сих пор сохранились узоры. Также на снимках подводных камер видны шесть пушек и два котла.

Это самое глубокое кораблекрушение, когда-либо найденное во французских территориальных водах – подтвердил директор Департамента подводных исследований Арно Шаумас.

Несмотря на почтенный возраст, груз и остатки корпуса сохранились в идеальном состоянии из-за огромной глубины и отсутствия кислорода. Археолог Марин Садания сравнила находку с историческим застывшим моментом: "Это настоящая капсула времени. Кажется, будто время на этом корабле остановилось".

Сейчас исследователи готовят следующие этапы изучения объекта с помощью глубоководных аппаратов.

