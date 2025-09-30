Армія оборони Ізраїлю залишиться на більшій частині території Гази - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив заяву після свого візиту до США, де Трамп та Нетаньягу погодили план щодо закінчення війни в Газі. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Це був історичний візит. Замість того, щоб ХАМАС призвів до нашої ізоляції, ми переломили ситуацію й ізолювали ХАМАС. Тепер весь світ, включаючи арабський і мусульманський світ, тисне на ХАМАС, щоб той прийняв умови, які ми встановили разом з президентом Трампом: звільнити всіх наших викрадених — як живих, так і мертвих — при цьому армія залишається на більшій частині території - зазначив Нетаньягу.

Нетаньягу також відповів на запитання, чи погодився він під час свого візиту на створення палестинської держави.

Абсолютно ні, і в угоді про це також не йдеться. Але одне ми сказали: ми категорично проти створення палестинської держави. Президент Трамп також сказав це; він сказав, що розуміє нашу позицію. Він також заявив в ООН, що такий крок буде величезною винагородою за терор і небезпекою для держави Ізраїль. І, звичайно, ми не погодимося на це - пояснив він.

Водночас міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, член коаліційного уряду Нетаньягу, розкритикував план як "гучну дипломатичну поразку".

"На мою думку, це також закінчиться сльозами. Наші діти будуть змушені знову воювати в Газі", — сказав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.