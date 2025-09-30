Армия обороны Израиля останется на большей части территории Газы - Нетаньяху

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 4436 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 19243 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 37570 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 21231 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 20706 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 20067 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 19823 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22546 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65077 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56703 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
62%
757мм
Популярные новости
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС30 сентября, 01:57 • 24860 просмотра
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 14203 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 18257 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 17467 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 14934 просмотра
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 37570 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65077 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 69045 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 71502 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 47078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 7528 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 15021 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 23450 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 25428 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 37696 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Северный поток
БМ-27 "Ураган"
БМ-21 «Град»

Армия обороны Израиля останется на большей части территории Газы - Нетаньяху

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля останется на большей части территории Газы. Он также отметил, что не соглашался на создание палестинского государства.

Армия обороны Израиля останется на большей части территории Газы - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление после своего визита в США, где Трамп и Нетаньяху согласовали план по окончанию войны в Газе. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Это был исторический визит. Вместо того, чтобы ХАМАС привел к нашей изоляции, мы переломили ситуацию и изолировали ХАМАС. Теперь весь мир, включая арабский и мусульманский мир, давит на ХАМАС, чтобы тот принял условия, которые мы установили вместе с президентом Трампом: освободить всех наших похищенных — как живых, так и мертвых — при этом армия остается на большей части территории

- отметил Нетаньяху.

Нетаньяху также ответил на вопрос, согласился ли он во время своего визита на создание палестинского государства.

Абсолютно нет, и в соглашении об этом также не говорится. Но одно мы сказали: мы категорически против создания палестинского государства. Президент Трамп также сказал это; он сказал, что понимает нашу позицию. Он также заявил в ООН, что такой шаг будет огромной наградой за террор и опасностью для государства Израиль. И, конечно, мы не согласимся на это

- пояснил он.

В то же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, член коалиционного правительства Нетаньяху, раскритиковал план как "громкое дипломатическое поражение".

"По моему мнению, это также закончится слезами. Наши дети будут вынуждены снова воевать в Газе", — сказал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа