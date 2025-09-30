Армия обороны Израиля останется на большей части территории Газы - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление после своего визита в США, где Трамп и Нетаньяху согласовали план по окончанию войны в Газе. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Это был исторический визит. Вместо того, чтобы ХАМАС привел к нашей изоляции, мы переломили ситуацию и изолировали ХАМАС. Теперь весь мир, включая арабский и мусульманский мир, давит на ХАМАС, чтобы тот принял условия, которые мы установили вместе с президентом Трампом: освободить всех наших похищенных — как живых, так и мертвых — при этом армия остается на большей части территории - отметил Нетаньяху.

Нетаньяху также ответил на вопрос, согласился ли он во время своего визита на создание палестинского государства.

Абсолютно нет, и в соглашении об этом также не говорится. Но одно мы сказали: мы категорически против создания палестинского государства. Президент Трамп также сказал это; он сказал, что понимает нашу позицию. Он также заявил в ООН, что такой шаг будет огромной наградой за террор и опасностью для государства Израиль. И, конечно, мы не согласимся на это - пояснил он.

В то же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, член коалиционного правительства Нетаньяху, раскритиковал план как "громкое дипломатическое поражение".

"По моему мнению, это также закончится слезами. Наши дети будут вынуждены снова воевать в Газе", — сказал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.