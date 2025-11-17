Аналіз чорних скриньок та попередні висновки щодо катастрофи турецького С-130 триватимуть щонайменше два місяці

$42.040.02
16:21 • 11380 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 19922 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 20302 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 21363 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 22292 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 20224 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47203 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25710 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19712 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22141 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Популярнi новини
Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру17 листопада, 11:24 • 7040 перегляди
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо17 листопада, 13:02 • 13230 перегляди
Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора17 листопада, 13:17 • 6212 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 17173 перегляди
Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"15:41 • 8132 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 47203 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 82435 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 75958 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 132991 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 110794 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 17219 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 27071 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 27779 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 21657 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 40816 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
C-130 Hercules
Bild

Аналіз чорних скриньок та попередні висновки щодо катастрофи турецького С-130 триватимуть щонайменше два місяці

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Міністр оборони Туреччини Ясар Гулер повідомив, що аналіз чорних скриньок та попередні висновки щодо катастрофи турецького вантажного літака C-130, в якій загинули 20 солдатів, займуть щонайменше два місяці. Чорна скринька перевіряється Турецькою аерокосмічною промисловістю.

Міністр оборони Туреччини Ясар Гулер заявив, що для отримання попередніх висновків та аналізу чорної скриньки турецького вантажного літака, який розбився минулого тижня в Грузії, в результаті чого загинули 20 солдатів, знадобиться щонайменше два місяці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами після засідання уряду в Анкарі, Гюлер заявив, що чорний ящик літака перевіряється Турецькою аерокосмічною промисловістю, додавши, що, незважаючи на аварію, літаки C-130, які Туреччина експлуатує з 1957 року, "в цілому безпечні".

За попередніми висновками, хоча вони не є остаточними, спочатку відламався хвіст. Потім літак розпався на три частини. Це буде встановлено під час (перевірки) чорної скриньки

– сказав Гюлер.

Він додав, що "розшифровка ящиків і отримання перших результатів займе не менше двох місяців".

Нагадаємо

Військовий вантажний літак C130, що прямував з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. Розпочато пошуково-рятувальні роботи, є загиблі, ведеться розслідування.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
C-130 Hercules
Reuters
Азербайджан
Анкара
Туреччина
Грузія