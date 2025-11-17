Аналіз чорних скриньок та попередні висновки щодо катастрофи турецького С-130 триватимуть щонайменше два місяці

Міністр оборони Туреччини Ясар Гулер заявив, що для отримання попередніх висновків та аналізу чорної скриньки турецького вантажного літака, який розбився минулого тижня в Грузії, в результаті чого загинули 20 солдатів, знадобиться щонайменше два місяці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Виступаючи перед журналістами після засідання уряду в Анкарі, Гюлер заявив, що чорний ящик літака перевіряється Турецькою аерокосмічною промисловістю, додавши, що, незважаючи на аварію, літаки C-130, які Туреччина експлуатує з 1957 року, "в цілому безпечні".

За попередніми висновками, хоча вони не є остаточними, спочатку відламався хвіст. Потім літак розпався на три частини. Це буде встановлено під час (перевірки) чорної скриньки