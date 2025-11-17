$42.040.02
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
17 ноября, 14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
17 ноября, 12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 07:00 • 47261 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 08:19 • 82482 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 76001 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 133034 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
14 ноября, 13:14 • 110837 просмотра
Нефть марки Brent

Анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого С-130 продлятся не менее двух месяцев

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого грузового самолета C-130, в которой погибли 20 солдат, займут не менее двух месяцев. Черный ящик проверяется Турецкой аэрокосмической промышленностью.

Анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого С-130 продлятся не менее двух месяцев

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что для получения предварительных выводов и анализа черного ящика турецкого грузового самолета, разбившегося на прошлой неделе в Грузии, в результате чего погибли 20 солдат, понадобится не менее двух месяцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Выступая перед журналистами после заседания правительства в Анкаре, Гюлер заявил, что черный ящик самолета проверяется Турецкой аэрокосмической промышленностью, добавив, что, несмотря на аварию, самолеты C-130, которые Турция эксплуатирует с 1957 года, "в целом безопасны".

По предварительным выводам, хотя они не являются окончательными, сначала отломился хвост. Затем самолет распался на три части. Это будет установлено во время (проверки) черного ящика

– сказал Гюлер.

Он добавил, что "расшифровка ящиков и получение первых результатов займет не менее двух месяцев".

Напомним

Военный грузовой самолет C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. Начаты поисково-спасательные работы, есть погибшие, ведется расследование.

Павел Башинский

