Анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого С-130 продлятся не менее двух месяцев

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что для получения предварительных выводов и анализа черного ящика турецкого грузового самолета, разбившегося на прошлой неделе в Грузии, в результате чего погибли 20 солдат, понадобится не менее двух месяцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Выступая перед журналистами после заседания правительства в Анкаре, Гюлер заявил, что черный ящик самолета проверяется Турецкой аэрокосмической промышленностью, добавив, что, несмотря на аварию, самолеты C-130, которые Турция эксплуатирует с 1957 года, "в целом безопасны".

По предварительным выводам, хотя они не являются окончательными, сначала отломился хвост. Затем самолет распался на три части. Это будет установлено во время (проверки) черного ящика – сказал Гюлер.

Он добавил, что "расшифровка ящиков и получение первых результатов займет не менее двух месяцев".

Напомним

Военный грузовой самолет C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. Начаты поисково-спасательные работы, есть погибшие, ведется расследование.