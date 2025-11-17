Анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого С-130 продлятся не менее двух месяцев
Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что анализ черных ящиков и предварительные выводы по катастрофе турецкого грузового самолета C-130, в которой погибли 20 солдат, займут не менее двух месяцев. Черный ящик проверяется Турецкой аэрокосмической промышленностью.
Выступая перед журналистами после заседания правительства в Анкаре, Гюлер заявил, что черный ящик самолета проверяется Турецкой аэрокосмической промышленностью, добавив, что, несмотря на аварию, самолеты C-130, которые Турция эксплуатирует с 1957 года, "в целом безопасны".
По предварительным выводам, хотя они не являются окончательными, сначала отломился хвост. Затем самолет распался на три части. Это будет установлено во время (проверки) черного ящика
Он добавил, что "расшифровка ящиков и получение первых результатов займет не менее двух месяцев".
Военный грузовой самолет C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. Начаты поисково-спасательные работы, есть погибшие, ведется расследование.