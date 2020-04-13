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АМКУ уточнив, що не може нав’язувати компаніям свої рішення

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України не має права втручатися у господарську діяльність приватних компаній і нав’язувати їм управлінські та адміністративні рішення. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в АМКУ.

"Антимонопольний комітет України, як орган державної влади - не має права втручатися в таку діяльність, шляхом нав’язування управлінському складу суб’єктів господарювання певних адміністративних та управлінських рішень", - повідомили в АМКУ.

У Комітеті додали, що основним завданням органу є формування та реалізація конкурентної політики. АМКУ здійснює контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в межах визначених ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та ЗУ "Про захист економічної конкуренції".

"А також вживає заходів з адвокатування конкуренції, зокрема, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію", - розповіли в АМКУ.

Водночас, на минулому тижні Антимонопольний комітет України "рекомендував" компанії МХП (виробник курятини "Наша Ряба") не знижувати продуктивність і реалізацію курятини на внутрішньому ринку, а також застеріг її від збільшення експорту.

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МХП, своєю чергою, назвав такі рекомендації "недоречними, оскільки жодних підстав на те не було".

"На тлі скорочення промислового виробництва в Україні, кризи середнього та малого бізнесу, який несе втрати через тимчасове припинення діяльності у зв’язку з коронавірусом, масових скорочень та відпусток без збереження зарплатні, такі компанії як МХП - утримуватимуть національну економіку від сповзання в прірву. МХП дякує Антимонопольному комітету України за підвищену увагу, але наголошує, що така увага до МХП, з огляду на зазначене вище, взагалі недоречна", — заявили у компанії.

Раніше АМКУ проводив дослідження на ринку курятини і був занепокоєний високою продуктивністю МХП та називав компанію такою, що має "ринкову владу" через високий % долі ринку.

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Але тепер АМКУ не зміг надати роз’яснення, що ж робити великим виробникам продуктів, зокрема і МХП на тлі очікуваної продовольчої кризи: розвивати свою продуктивність, або ж стримувати її в рамках антимонопольного законодавства, яке визначає долю домінуючої компанії на ринку у розмірі 35% і застосовує до неї низку обмежень (для порівняння, доля домінуючуої компанії у США становить 75% і має чітке розмежування природного і штучного лідерства).

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Про різницю підходів між українським антимонопольним законодавством та американським або європейським розповів директор відділення економічних досліджень антимонопольного комітету Департаменту юстиції США Рассел Пітман.

"Володіння домінуючим становищем, навіть монопольним становищем - саме по собі не порушує жоден закон про конкуренцію, який мені відомий. Дійсно, шанувальники "ідеї ринку" повинні прагнути, щоб фірми воліли досягти домінуючого або монопольного становища з виготовлення та продажу продуктів високої якості. Порушенням закону є лише зловживання домінуючим становищем...

В цілому, підприємство, що отримало і займає домінуюче або навіть монопольне становище за допомогою правових засобів, може стягувати будь-які ціни і отримувати будь-який прибуток. Навіть в таких юрисдикціях як ЄС, де зловживання у формі експлуатації чітко перераховані в законі, правозастосовні органи, зазвичай, звертають більше уваги на зловживання у формі витіснення як на такі, які, ймовірно, завдадуть значної і тривалої шкоди.

Більшість положень антимонопольного законодавства, зокрема і Сполучених Штатів, вимагають переконливих доказів того, що підприємство дійсно займає домінуюче або монопольне становище, перш ніж його можна буде визнати винним у зловживанні цим положенням. Зазвичай це вимагає в якості доказів володіння високою часткою ринку (у законодавстві США немає чіткого розмежування, однак 75% може бути типовим показником) і наявності істотних бар'єрів на вхід на ринок нових фірм. Для європейського антимонопольного законодавства характерний більш низький поріг концентрації для виявлення домінування. Читаючи українське законодавство, я зазначив, що стаття 12 створює спростовану презумпцію домінування для 35-відсоткової частки ринку", - зазначив Рассел Пітман.

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