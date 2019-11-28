У МХП назвали передчасними висновки АМКУ

Йдеться про звіт АМКУ про результати дослідження загальнодержавного ринку курячого м'яса у 2016-2018 роках.

"МХП не може погодитися з такими висновками в Звіті і вважає їх передчасними", - заявили в компанії.

У МХП повідомили, що на ринку курячого м'яса існує значна конкуренція, яка вимагає від МХП постійно підвищувати ефективність виробництва та якість своєї продукції, реагувати на найменші зміни в смаках споживачів з метою максимального задоволення їхніх потреб.

"Те, що МХП сьогодні є найбільшим виробником на ринку курятини в Україні і одним зі світових лідерів аграрного ринку в сфері птахівництва, є результатом конкурентних зусиль МХП і їх визнання споживачами, але це не означає наявності у МХП ринкової влади.

Однак добре відомо, що навіть велика частка ринку ще не є підставою для висновку про наявність ринкової влади, оскільки конкурентна боротьба за збереження такої частки може бути жорсткою. У зв'язку з цим висновок про наявність у МХП ринкової влади, зроблений виключно на підставі частки ринку МХП і структури ринку, ми вважаємо передчасним", - повідомили в компанії.

У МХП очікують, що надалі Комітет буде залучати до попереднього обговорення результатів подібних досліджень учасників ринку і галузеві об'єднання. Це буде сприяти їхній об'єктивності і довірі членів ринку до цих результатів.

"Також МХП сподівається, з огляду на наведені в Звіті дані, що вказують на існування об'єктивних причин цінових коливань на ринку курятини в 2017 році, на якомога швидше закриття справ, розпочатих Комітетом щодо МХП", - заявили в компанії.

Раніше з озвученими АМКУ результатами дослідження ринку курятини не погодилися в Асоціації "Союз птахівників". Там повідомили, що на сьогодні за споживача борються близько 100 виробників, що говорить про наявність жорсткої конкуренції і відсутність будь-яких бар'єрів виходу на ринок для новачків. І навіть такий великий гравець, як МХП, змушений конкурувати, уточнюють експерти.

"Група компаній "МХП" здійснює діяльність на ринку курятини в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Успіх у цій боротьбі визначає тільки вибір споживача. Яскравим підтвердженням визнання споживачами високої якості продукції "Миронівський хлібопродукт" є її успішний вихід на ринки ЄС і багато інших країн світу", - вказали в асоціації.

Також там нагадали АМКУ, на скільки в 2017 році зросли ціни на всі послуги та товари, включаючи ті, що входять в собівартість виробництва курятини.

"Об'єктивно аналізуючи ситуацію, потрібно врахувати кілька факторів, які вплинули в цей період на цінову ситуацію на ринку. Це передусім збільшення цін на корми на 17%, на комунальні послуги на 10%, на паливно-мастильні матеріали на 30%, підвищення зарплат в секторі більш ніж на 25%, знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20%, а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, яке переважно закуповується у європейських виробників. Подорожчання курятини в межах зростання на (перераховані вище - ред.) складові було в той період об'єктивним і обґрунтованим", - пояснили в асоціації.