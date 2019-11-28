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В МХП назвали преждевременными выводы АМКУ

В МХП назвали преждевременными выводы АМКУ

Киев  •  УНН

 • 11529 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Выводы Антимонопольного комитета Украины, согласно которым компания МХП имеет структурные признаки монопольного положения на рынке курятины, являются преждевременными. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Речь идет об отчете АМКУ о результатах исследования общегосударственного рынка куриного мяса в 2016–2018 годах.

"МХП не может согласиться с такими заключениями в Отчете и считает их преждевременными", - заявили в компании.

В МХП сообщили, что на рынке куриного мяса существует значительная конкуренция, которая требует от МХП постоянно повышать эффективность производства и качество своей продукции, реагировать на наименьшие изменения во вкусах потребителей с целью максимального удовлетворения их потребностей.

"То, что МХП сегодня является наиболее крупным производителем на рынке курятины в Украине и одним из мировых лидеров аграрного рынка в сфере птицеводства, является результатом конкурентных усилий МХП и их признания потребителями, но это не означает наличия у МХП рыночной власти.

Однако хорошо известно, что даже большая доля рынка еще не является основанием для заключения о наличии рыночной власти, поскольку конкурентная борьба за сохранение такой доли может быть жесткой. В связи с этим заключение о наличии у МХП рыночной власти, сделанное исключительно на основании доли рынка МХП и структуры рынка, мы считаем преждевременным", - сообщили в компании.

В МХП ожидают, что в дальнейшем Комитет будет привлекать к предварительному обсуждению результатов подобных исследований участников рынка и отраслевые объединения. Это будет содействовать их объективности и доверию участников рынка к этим результатам.

"Также МХП надеется, учитывая приведенные в Отчете данные, указывающие на существование объективных причин ценовых колебаний на рынке курятины в 2017 году, на как можно более быстрое закрытие дел, начатых Комитетом относительно МХП", - заявили в компании.

Ранее с озвученными АМКУ результатами исследования рынка курятины не согласились в Ассоциации "Союз птицеводов". Там сообщили, что на сегодняшний день за потребителя борются около 100 производителей, что говорит о наличии жесткой конкуренции и отсутствии каких-либо барьеров выхода на рынок для новичков. И даже такой крупный игрок, как МХП, вынужден конкурировать, уточняют эксперты.

“Группа компаний "МХП" осуществляет деятельность на рынке курятины в условиях жесткой конкурентной борьбы. Успех в этой борьбе определяет только выбор потребителя. Ярким подтверждением признания потребителями высокого качества продукции "Мироновский хлебопродукт" является ее успешный выход на рынки ЕС и многие другие страны мира”, — указали в ассоциации.

Также там напомнили АМКУ, на сколько в 2017 году выросли цены на все услуги и товары, включая те, что входят в себестоимость производства курятины.

“Объективно анализируя ситуацию, нужно учесть несколько факторов, которые повлияли в этот период на ценовую ситуацию на рынке. Это в первую очередь увеличение цен на корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, повышение зарплат в секторе более чем на 25%, обесценивание национальной валюты по отношению к евро более чем на 20%, а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, которое преимущественно закупается у европейских производителей. Подорожание курятины в пределах роста на (перечисленные выше - ред.) составляющие было в тот период объективным и обоснованным”, — пояснили в ассоциации.

Украинские Национальные Новости

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