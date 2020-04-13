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Чекайте голодних бунтів: Пилипишин розповів про нападки АМКУ на виробників продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України ініціював справу проти вітчизняного підприємства, яке постачає продукти харчування. Про це у своєму Facebook повідомив політик Віктор Пилипишин, передає УНН.

"На одне з підприємств, зауважте, працюючих підприємств у реальному бізнесі, які не продають газ і електроенергію за завищеною спекулятивною ціною, не займаються спекуляціями на ринку ОВДП, і навіть не продають гроші за ціною 24 відсотки, Антимонопольний комітет завів розслідування. За завищення ціни на овочевий набір. При тому, що сьогодні Україна вже є імпортером овочів, а не експортером. Україна імпортер томатів, картоплі, цибулі, часнику", - написав Пилипишин.

Він зазначив, що на тлі розвитку теплиць в інших країнах, наприклад, Нідерландах та Росії, Україна сильно відстає.

"В Україні теплиць передостаннього покоління до 100 га, останнього покоління менше 10. Для довідки: будівництво теплиці останнього покоління обходиться в 5-6 млн євро. А в Україні, щодо виробників і постачальників вітчизняної продукції овочів в момент посівної і після ухвалення закону про продаж землі, заводять антимонопольне розслідування. У мене питання одне. Це ідіотизм, помножений на непрофесіоналізм. Чи спланована провокація напередодні тотального розпродажу землі", - продовжив Пилипишин.

Він упевнений, що нападки влади на виробників в умовах кризи продовольства закінчаться голодними бунтами.

"Якщо зараз ви дістанете виробників, які зазнали в 2019 році, через ідіотську фінансову і митну, і контрабандну політики величезних збитків, то восени голодні картопляні бунти за Петра I здадуться вам розважалівкою! Хочете збільшити імпорт овочів з кількох сот тис. тонн до декількох млн! І зробити овочі критичним імпортом?" - вказує Пилипишин.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) назвав недоречними рекомендації АМКУ, озвучені напередодні. У МХП відзначили, що навіть в умовах карантину працюють на повних потужностях і повною мірою забезпечують внутрішній ринок України своєю продукцією.

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