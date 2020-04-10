МХП назвал "указания" АМКУ неуместными и заверил в полном обеспечении украинцев курятиной

Отметим, что вчера АМКУ рекомендовал МХП не снижать производство и реализацию курятины на внутренний рынок.

Сегодня МХП ответил АМКУ.

“МХП благодарит АМКУ за повышенное внимание и подчеркивает, что не уменьшает и не будет уменьшать объемы поставок курятины на внутренний рынок”, — сообщили в компании.

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Как один из крупнейших агроиндустриальных холдингов Украины, занимающий лидирующие позиции по производству курятины на внутреннем рынке, МХП работает в усиленном режиме, добавили там.

“На всех предприятиях группы МХП введены дополнительные меры безопасности, производства работают на полную мощность, полностью обеспечивая потребности украинцев в качественной, доступной и безопасной курятине”, — отметили в МХП.

Кроме того, в МХП напомнили, что являются социально ответственной компанией, которая уже направила на борьбу с коронавирусом 84 млн грн.

“Мы поддерживаем больницы в Винницкой и Черкасской областях. Мы сохранили всех сотрудников и обеспечиваем бесперебойное безопасное производство. МХП понимает ситуацию, в которой оказался весь мир и Украина. И мы, конечно, подставили государству и украинцам не одно плечо, а все плечи, которые имеем.

Мы, как и раньше, являются теми, кто питает Украину и еще треть мира”, — рассказала пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова.

Кроме деятельности на внутреннем рынке, МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира, поддерживая развитие национальной экономики.

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“На фоне сокращения промышленного производства в Украине, кризиса среднего и малого бизнеса, который несет потери из-за временного прекращения деятельности в связи с коронавируса, массовых сокращений и отпусков без сохранения зарплаты, такие компании, как МХП, будут содержать национальную экономику от сползания в пропасть.

МХП благодарит Антимонопольный комитет Украины за повышенное внимание, но подчеркивает, что такое внимание к МХП учитывая вышесказанное вообще неуместно”, — резюмировала пресс-секретарь МХП.

Справка. МХП — крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Самый известный торговый бренд в Украине — “Наша Ряба”. Владелец компании — Юрий Косюк.