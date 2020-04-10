МХП назвав "вказівки" АМКУ недоречними та запевнив у повному забезпеченні українців курятиною

Зазначимо, що вчора АМКУ рекомендував МХП не знижувати виробництво і реалізацію курятини на внутрішній ринок.

Сьогодні МХП відповів АМКУ.

“МХП дякує АМКУ за підвищену увагу та наголошує, що не зменшує та не зменшуватиме обсяги поставок курятини на внутрішній ринок”, — повідомили в компанії.

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Як один з найбільших агроіндустріальних холдингів України, що займає лідируючі позиції з виробництва курятини на внутрішньому ринку, МХП працює в посиленому режимі, додали там.

“На всіх підприємствах групи МХП запроваджено додаткові заходи безпеки, виробництва працюють на повну потужність, повністю забезпечуючи потреби українців у якісній, доступній та безпечній курятині”, — наголосили в МХП.

Крім того в МХП нагадали, що є соціально відповідальною компанією, яка вже спрямувала на боротьбу із коронавірусом 84 млн грн.

“Ми підтримуємо лікарні у Вінницькій та Черкаській областях. Ми зберегли всіх співробітників та забезпечуємо безперебійне безпечне виробництво. МХП розуміє ситуацію, в якій опинився весь світ та Україна. І ми, звісно, підставили державі і українцям не одне плече, а всі плечі, які маємо.

Ми, як і раніше, є тими, хто живить Україну і ще третину світу”, — розповіла речниця МХП Ірина Ванникова.

Окрім діяльності на внутрішньому ринку, МХП експортує продукцію у понад 80 країн світу, підтримуючи розвиток національної економіки.

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“На тлі скорочення промислового виробництва в Україні, кризи середнього та малого бізнесу, який несе втрати через тимчасове припинення діяльності у зв’язку з коронавірусом, масових скорочень та відпусток без збереження зарплатні, такі компанії, як МХП, утримуватимуть національну економіку від сповзання в прірву.

МХП дякує Антимонопольному комітету України за підвищену увагу, але наголошує, що така увага до МХП з огляду на зазначене вище взагалі недоречна”, — резюмувала речниця МХП.

Довідка. МХП — найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Найвідоміший торговий бренд в Україні — “Наша Ряба”. Власник компанії — Юрій Косюк.