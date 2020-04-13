Ждите голодных бунтов: Пилипишин рассказал о нападках АМКУ на производителей продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины инициировал дело против отечественного предприятия, поставляющего продукты питания. Об этом в своем Facebook сообщил политик Виктор Пилипишин, передает УНН.
“На одно из предприятий, заметьте, работающих предприятий в реальном бизнесе, не продающих газ и электроэнергию по завышенной спекулятивной цене, не занимающихся спекуляциями на рынке ОВГЗ, и даже не продающих деньги по цене 24 процента, Антимонопольный комитет завёл расследование. По завышению цены на овощной набор. При том, что сегодня Украина уже является импортером овощей, а не экспортером. Украина импортёр томатов, картофеля, лука, чеснока”, — написал Пилипишин.
Он отметил, что на фоне развития теплиц в других странах, например, Нидерландах и России, Украина сильно отстает.
“В Украине теплиц предпоследнего поколения до 100 га, последнего поколения меньше 10. Для справки: строительство теплицы последнего поколения обходится в 5-6 млн евро. А в Украине, в отношении производителей и поставщиков отечественней продукции овощей в момент посевной и после принятия закона о продаже земли, заводят антимонопольное расследование. У меня вопрос один. Это идиотизм, умноженный на непрофессионализм. Или спланированная провокация в преддверии тотальной распродажи земли”, — продолжил Пилипишин.
Он уверен, что нападки власти на производителей в условиях кризиса продовольствия закончатся голодными бунтами.
“Если сейчас вы достанете производителей, которые понесли в 2019 году, из-за идиотской финансовой и таможенной, и контрабандной политики огромные убытки, то осенью голодные картофельные бунты при Петре I покажутся вам развлекухой! Хотите увеличить импорт овощей с нескольких сот тыс. тонн до нескольких млн! И сделать овощи критическим импортом?” — указывает Пилипишин.
Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) назвал неуместными рекомендации АМКУ, озвученные накануне. В МХП отметили, что даже в условиях карантина работают на полных мощностях и в полной мере обеспечивают внутренний рынок Украины своей продукцией.