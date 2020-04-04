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Президент України запевнив, що нестачі харчів не буде і потреби обмежувати експорт немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні не буде нестачі продуктів харчування, а тому додаткові обмеження експорту не потрібні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає”, — зазначив Володимир Зеленський.

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Під час наради також Володимир Зеленський заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії коронавірусу.

Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за дорученням Глави держави уряд активно напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

“Держава має опікуватися найбіднішими. Це — наш прямий обов’язок. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. До того ж ми маємо внести ці зміни в бюджет. Тому я прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми”, — наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до урядовців.

На прохання Президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

Крім того, порушили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів. Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

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