Президент України запевнив, що нестачі харчів не буде і потреби обмежувати експорт немає

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні не буде нестачі продуктів харчування, а тому додаткові обмеження експорту не потрібні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу глави держави.